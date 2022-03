Gleich zwei ÖSV-Girls durften über WM-Sieg jubeln

Startberechtigt sind bei Juniorenweltmeisterschaften die 16- bis 21-jährigen Skiasse der Zukunft. Gold, Silber und Bronze gibt es für die jeweils schnellsten Damen und Herren. Ihr bereits viertes Gold - nach ihrem Dreifachschlag bei der vor zwei Jahren in Narvik (Nor) als sie in Abfahrt, Super-G und der Kombi triumphierte - schnappte sich in der Abfahrt Magdalena Egger. Doch die Lecherin war am Donnerstag nicht die einzige Vorarlbergerin, die das oberste Treppchen erklomm.