Rot-weiß-rote Südafrikanerin jagt nächsten Coup

Das sollte sich aber rasch ändern: In den Schüler-Klassen holte die Head-Pilotin sechs österreichische Titel und sorgte auch bei internationalen Vergleichswettkämpfen für Aufsehen. Im Winter 2020/21 bestritt Vici ihre ersten FIS-Rennen - und sorgte neuerlich für Furore: Beim zehnten Einsatz durfte sie über Bronze bei den Schweizer Super-G-Titelkämpfen in Davos jubeln, kurz danach gab sie in Hippach ihr Europacup-Debüt. „Brutal, wie schnell das alles gegangen ist“, blickt Olivier, die das Skigymnasium in Stams besucht, zurück.