Aktivisten besetzten Montfortbrücke in Feldkirch

Aktivistinnen und Aktivisten der Extinction Rebellion Vorarlberg haben am Samstag die Montfortbrücke in Feldkirch aus Protest gegen das geplante Stadttunnelprojekt blockiert. Die Demonstrierenden stellten ein Spinnennetz auf und machten mit Bannern wie „Öffis statt Tunnelspinne“, „Für unsere Zukunft“ und „Raus aus Gas & Öl“ auf ihr Anliegen aufmerksam. Man stelle sich damit der klimaschädlichen Landespolitik in den Weg, so die Aktivisten und Aktivistinnen in einer Aussendung.