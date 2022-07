Stadttunnel Feldkirch über 300-Mio.-Euro-Grenze

Das Großprojekt aus vier Tunnelästen, die in einem unterirdischen Kreisverkehr verbunden sind, soll die Feldkircher Bärenkreuzung entlasten, ist aber umstritten. Befürworter sehen in dem Bauvorhaben die Lösung für die Verkehrs-, Luft- und Lärmbelastung in der Montfortstadt, die Gegner bezweifeln das und verlangen eine Evaluierung.