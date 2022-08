„Der Stadttunnel ist vergrabenes, verlochtes Geld“

Angesprochen auf den jüngsten Starkregen, holte Johannes Rauch in einem Interview mit den „VN“ zu einem Rundumschlag aus: Es sei an der Zeit, dass die Regierenden begreifen, was es geschlagen habe. Der Klimaschutz müsse höchste Priorität genießen, was auch bedeute, Projekte infrage zu stellen und Geld umzuwidmen: „Es kann nicht sein, dass man an antiquierten Vorhaben wie der S18 oder dem Stadttunnel festhält.“