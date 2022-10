Selbstversuch: „Krone“ testete „falsche“ Realität

100 verschiedene Anwendungen

Mittels einer Brille und bei insgesamt hundert Spielmöglichkeiten kann man in der Halle in eine virtuelle Welt eintauchen. Entdeckungsreisen sowohl ober- als auch unterhalb des Meeresspiegels, aber auch Action mit anderen Spielern im Dschungel oder ein Hochgeschwindigkeitsrennen im virtuellen Sportwagen helfen einem dabei in die „falsche“ Realität einzutauchen. Hier ist fast alles möglich. Kosten: Fünf Euro pro Gerät und „Fahrt“. Demnächst soll es ein 7D-Kino geben, bei dem alle Sinne herausgefordert werden, inklusive Geruchs- und Geschmackssinn.