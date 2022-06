Mark Zuckerberg zeigt Prototypen aus dem VR-Labor

Selbst die kompakteren Brillen zur Anzeige virtueller Realität sind bisher noch recht klobig. Der Facebook-Konzern Meta des IT-Milliardärs Mark Zuckerberg will das ändern. Das Unternehmen, das stark auf virtuelle Welten setzt, zeigte am Montag einen Prototypen, der deutlich dünner und leichter als bisher erhältliche Geräte ist. Die Brille mit dem Codenamen „Holocake 2“ ist augenscheinlich nur wenige Zentimeter dick. Sie muss allerdings an einen Computer angeschlossen werden, schränkte Meta ein.