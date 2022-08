Das große Geld fließt in die virtuelle Welt

120 Milliarden Dollar für das Metaverse

Mit dabei sein bei diesem Megatrend will allen voran Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Dass er seine Firma in Meta umbenennt, zeigt seine Ambitionen: „Das Metaverse verbindet die unterschiedlichsten virtuellen Orte und Elemente in einem großen virtuellen Raum, Die Technologien gibt es ja schon länger. Virtual Reality muss auch nicht die einzige Technologie sein, sie eignet sich nur gut dafür“, so Expertin Johanna Pirker (TU Graz).