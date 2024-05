Mit Herz, Hirn und vollem Haus um Auftaktsieg

„Die Einseraufstellung der Linzer ist sehr stark, Grgic ein Unterschiedsspieler, der praktisch im Alleingang für Siege sorgen kann“, weiß auch Fivers-Trainer Peter Eckl, dessen Klub – Ehrenpräsident Erwin Lanc feierte am Freitag seinen 94. Geburtstag – als Sechster nun „überraschend“ Heimrecht hat. „Uns erwartet eine enge Serie, bei der wir als Team wieder mit viel Leidenschaft, Herz und Hirn dagegenhalten müssen. Gegen die BT Füchse konnten wir das zeigen.“ Vor allem im Entscheidungsspiel in Bruck, als man in der Verlängerung mit 36:34 siegte und so zum 19. Mal in Folge ins Halbfinale einzog.