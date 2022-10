Neue Corona-Regeln gelten ab sofort in Deutschland

FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Fernbussen, Aufhebung der Regeln in Flugzeugen und Co.: Am Samstag sind in Deutschland neue Corona-Vorgaben in Kraft getreten. Karl Lauterbach (SPD) zeigte sich mit dem neuen Infektionsschutzgesetz zufrieden. Der Gesundheitsminister warnte allerdings vor Corona-Varianten, mit denen sich auch vor Kurzem Infizierte erneut anstecken könnten. Bereits jetzt verzeichnet das Robert Koch-Institut (RKI) deutlich steigende Infektionszahlen.