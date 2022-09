Coronavirus in Österreich weiter auf dem Vormarsch

Fallzahlen steigen in allen Altersgruppen „substanziell“ an

Wie hoch die Dunkelziffer ist, lässt sich nur erahnen. Aus diesem Grund wird auch seitens des Prognosekonsortiums schon seit geraumer Zeit keine Voraussage mehr zur Neuinfektionszahl und zur Inzidenz getroffen. Die braucht es auch im Grunde nicht: Wie sich die Ausbreitung des Coronavirus entwickelt, lässt sich ebenso anhand anderer Daten ablesen, etwa an den Abwasserdaten und vor allem an der Bettenbelegung. Und zu bemerken ist, dass die Fallzahlen in allen Altersgruppen „substanziell“ ansteigen, wie das Konsortium erklärte.