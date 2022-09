Auf Deutschland rollt eine neue Corona-Welle zu

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat für unser Nachbarland eine Corona-Herbst- und Winterwelle angekündigt. Die Fallzahlen würden derzeit auch in Ländern wie etwa den Niederlanden, Belgien, Frankreich, England und Dänemark ansteigen, sagte er am Freitag in Berlin. Auch in Österreich hat die Zahl der Covid-Fälle in dieser Woche stark zugenommen.