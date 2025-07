So versuchen Bodenpioniere Klimawandel zu trotzen

Einzigartiges Projekt

„Österreich nimmt bei der praxistauglichen Umsetzung der ambitionierten EU-Klima- und Bodenziele eine wichtige Pionierrolle ein. Denn mit dem bundesweiten Projekt ’Bodenpioniere 2050’ haben Wissenschaftler der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien im Vorjahr erstmalig in Europa ein nationales Netzwerk von Leuchtturmbetrieben ins Leben gerufen, das Inputs von innovativen Landwirtschaftsbetrieben in Sachen Ackerbau ganz bewusst in die Forschungsarbeit integriert. Auch im Burgenland beteiligen sich bereits 29 Betriebe mit ihren Ackerflächen am Projekt, das noch bis 2028 läuft“, sagt Claudia Winkovitsch, Beraterin für Boden und Düngung in der Landwirtschaftskammer.