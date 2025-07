Höchste Qualität: 23 Wirte der Spitzenklasse

Die ausgezeichneten Betriebe

Zu den Vorzeigebetrieben gehören Am Mahrbach (Königsdorf), Braunstein – Pauli’s Stuben (Purbach), Bullinarium (Markt Allhau), Csello (Oslip), Das Fritz (Weiden am See), Die Möwe (Pamhagen), Esssalon (Pinkafeld), Fossil (Purbach), Gasthaus Csencsits (Harmisch), Gasthaus Fuchs (Weppersdorf), Gasthaus Ziegelwerk (Wimpassing an der Leitha), Greisslerei beim Taubenkobel (Schützen am Gebirge), Gut Purbach (Purbach), Infinity The Restaurant (Andau), Joseph (Bruckneudorf), Mole West (Neusiedl am See), Ratschens Restaurant & Wohnothek (Deutsch Schützen), Restaurant Velich (Apetlon), Taubenkobel (Schützen am Gebirge), Wirtshaus im Hofgassl (Rust), Zum fröhlichen Arbeiter (Apetlon), Zur Blauen Gans (Weiden am See) und Zur Dankbarkeit (Podersdorf).