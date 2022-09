Grenzkontrollen: SPÖ und FPÖ orten „Ablenkung“

Ähnliche Kritik kam vom oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ). Dieser wies darauf hin, dass neu in Österreich Angekommene etwa auch zur Registrierungsstelle in das oberösterreichische Wels geschickt würden. „Der Unmut in Wels ist schon groß, die Registrierungsstelle personell am Limit und die Bevölkerung ist verunsichert“, beklagte er ebenfalls „die Unfähigkeit der Regierung“. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer sprach in einer Aussendung von einer „Mogelpackung“. Er forderte die Umsetzung einer konsequenten „No-Way-Politik“ inklusive der Aussetzung des Asylrechts und der Legalisierung von Zurückweisungen.