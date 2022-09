„Antigone“: Ein sicherer Anker in neuen Zeiten

Alles neu am Theater Phönix! Alles? Nicht ganz. Als Anker der ersten Inszenierung unter der neuen Leiterin Silke Dörner verließ man sich in der Wiener Straße dann doch gerne auf den einzigen Ensemble-„Veteran“ Martin Brunnemann, der zum Saisonauftakt am Donnerstagabend in „Antigone“ die Hauptrolle des Kreon stark und sicher wie immer spielte. Um ihn herum schwirrten die fünf neuen Ensemblemitglieder, denen man ruhig noch etwas mehr zutrauen hätte können, als sie über weite Strecken gemeinsam als Chor auftreten und sprechen zu lassen. Das bewiesen Gina Christof (Ismene), Lara Sienczak (Antigone), Gulshan Bano Sheikh (Eurydike), Marius Zernatto (Haimon, Eteokles) und Mirkan Öncel (Teiresias) in ihren Einzelauftritten.