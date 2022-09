18 Jahre Haft für Mordversuch mit Stromkabel

Ein Ehemann tyrannisiert seine Frau über Jahre hinweg. Das gipfelt in einem Mordversuch: Er hat ihr in der Dusche einen Stromschlag versetzt. 2021 konnte sie mit ihren zehn Kindern ins Frauenhaus fliehen. Der Mann wurde jetzt am Wiener Straflandesgericht wegen versuchten Mordes, Nötigung und fortgesetzter Gewalt verurteilt.