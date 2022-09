Citroen Oli: Leichtes, grünes Elektro-Hummerchen

Es ist eines der Probleme der Elektromobilität, dass in riesigen Autos riesige Batterien für riesige Reichweiten sorgen sollen. Wirklich sinnvoll eingesetzt sind Batterie-Ressourcen in leichten Fahrzeugen, die in einem überschaubaren Radius eingesetzt werden. So wie Citroëns schräges, neues Concept Car namens Oli, das viele gute Ansätze zeigt. Und ein neues Logo.