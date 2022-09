ÖVP versuchte Revanche bei NPO-Förderungen

Hanger-Kritik an Vizekanzler

Hanger zeigte sich dabei unzufrieden mit dem Koalitionspartner, konkret Vizekanzler Kogler: „Ich hätte mir erwartet, dass er (Kogler, Anm.) für eine objektive Klärung des Sachverhalts sorgt und politische Befangenheit ausräumt“, betonte Hanger. Außerdem bemängelte er, dass in einem Fall geprüft werde, in dem der Kinderfreunde nicht. Denn diese seien klar Teil der SPÖ, glaubt Hanger, das habe selbst SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Parteitag betont. Zum Beleg ließ die ÖVP die Sequenz des Parteitages per Video einspielen.