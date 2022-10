Stermann: „Zu Hause bin ich der sanfte Tyrann“

Du bist seit exakt 35 Jahren in Wien beheimatet. Kann man die Wiener Volksseele als Deutscher irgendwann erlernen?

Da geht es mir wie allen Zugerasten. Wenn man die Stadt gut findet und das, was sie ausmacht, dann kann man die Volksseele vielleicht nicht erlernen, aber automatisch mitmachen und sich zugehörig fühlen, in diesem Humor. Mir ist Josef Hader näher als ein deutscher Kabarettist. Wir sind in Berlin einmal mit Hader aufgetreten, da hatte er seine Mitternachtsshow. Er hat Grissemann und mich immer so lax angekündigt. „Ich weiß nicht, was die da machen. Ich find’s nicht gut, aber schaut’s euch das halt mal an.“ Für uns war das ganz normal. Er sagte dann auch deutsche Kabarettisten an und einer kam dann nachher zu mir und verstand überhaupt nicht, wie man ihn so vorstellen könne. Man müsse ihn als lustig und toll bezeichnen. Das würde in Wien niemals so passieren und das finde ich auch gut so.