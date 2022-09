Peter Kraus: Mit 83 Jahren noch einmal auf Tournee

„Krone“: Herr Kraus, Sie sind schon 2014 mit „Das Beste kommt zum Schluss“ auf Tournee gegangen, viele vermuteten da schon eine Abschiedstour. Im Frühjahr 2023 gehen Sie jetzt aber wieder auf Tournee. Was dürfen Ihre Fans erwarten?

Peter Kraus: Die Idee zu dieser Tour entstand in der Corona-Zeit. Da war mir langweilig und ich habe begonnen, die Songs meiner Jugend zu spielen - von Frank Sinatra über Samy Davis junior bis Nat King Cole. Es waren ihre Hits, die in mir den Wunsch aufkeimen ließen, Musik zu machen. Und nachdem wir eine Platte aufgenommen haben, kam mir die Idee, eben auf die sechste Abschiedstournee zu gehen. Und ich freue mich, dass ich da am 2. März auch erstmals im herrlichen Stefaniensaal in Graz spielen darf.