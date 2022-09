Novak Djokovic will‘s wie Roger Federer machen

Tennisstar Novak Djokovic will einen allfälligen Karriere-Abschied auch mit seinen größten Konkurrenten feiern. Dies gab der Serbe während eines Interviews am Rande des ATP-Turniers in Tel Aviv preis. Inspiriert wurde er vom Abgang des Schweizers Roger Feder am vergangenen Freitag beim Laver Cup. „Eine Sache, die ich mir definitiv neben meiner Familie und Freunden wünsche, ist meine größten Rivalen und Mitstreiter dazuhaben“, sagte Djokovic über sein Karriereende.