Dominic Thiem gegen Marin Cilic ab 18.50 Uhr LIVE

In der nächsten Runde geht es gegen Marin Cilic, das Duell zweier US-Open-Champions. Die beiden lieferten sich schon einige packende Matches, in vier Partien ging Dominic viermal als Sieger vom Platz. Die beiden letzten Begegnungen fanden auf Grand-Slam-Ebene statt, Dominic gab dabei nur einen Satz ab. „Marin hat heuer sehr gut gespielt, bei den French Open das Semifinale erreicht, auch in New York aufgezeigt“, will Thiem von einem Lieblingsgegner nichts wissen, „ich bin momentan nur in der Außenseiterrolle …“