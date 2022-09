Was macht er denn? Tennis-Star wüst ausgepfiffen

Zweiter Satz im Metz-Finale. Bublik, der Kasache, liegt mit 6:7 und 1:3 zurück. Bei eigenem Aufschlag steht‘s jetzt 30:40, er hat den nächsten Breakball abzuwehren. Und das versucht er mit einem äußerst ungewöhnlichen Mittel. Nach dem Return Sonegos hat er das ganze Feld offen, muss an sich nur noch abschließen, um auf Einstand zu stellen. Tatsächlich aber schmeißt Bublik offenbar die Nerven weg, dreht den Schläger um 180 Grad, sodass er den Schlägerkopf (!) mit beiden Händen festhält und den Ball mit dem Griff (!) übers Netz spielt. So kommt Sonego noch einmal ins Spiel und macht den Punkt. Völlig unmotiviert, die Aktion von Bublik. Das Publikum, buht, pfeift, die TV-Kommentatoren glauben nicht, was sie gesehen haben. „No way“, stöhnen die Herren auf Tennis TV. Und Bublik? Macht sich ein Theater draus, lacht höhnisch.