Novak Djokovic äußert sich zu Zukunftsplänen

„Einer der schönsten Momente“

Der Abschied von Roger Federer hat auch Djokovic, wenn auch nicht so offensichtlich wie den weinenden Nadal, sehr bewegt, sagte er noch am Samstagabend auf dem Platz zum Publikum. „Es war sicher einer der schönsten Momente, die ich je erlebt habe. Was mich am emotionalsten gemacht hat war, als seine Kinder auf den Platz gekommen sind und ich ihre Tränen gesehen habe.“