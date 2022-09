Federer-Abschied: Diese Szene rührt die Sport-Welt

Dieses Bild hat die Tennis-Fans weltweit gerührt. Nach dem letzten offiziellen Match von Roger Federer saßen der 41-jährige Schweizer und sein langjähriger Rivale und Freund Rafael Nadal nebeneinander auf der Bank und weinten. Während die englische Sängerin Ellie Goulding zu Ehren Federers am Samstag nach Mitternacht (Ortszeit) in der Arena in London sang, konnten die beiden Superstars ihre Gefühle nicht mehr verbergen. Federer sprach danach von einer „perfekten Reise“.