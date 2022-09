Nach der Pause warten jetzt Gegner auf Augenhöhe

Auf die Austria warten in den nächsten Wochen viele Partien auf Augenhöhe. Am Samstag kommt Tabellennachbar Wolfsberg im Reichshofstadion, danach geht es zum Abschluss der Hinrunde in Klagenfurt gegen die dortige Austria. Auch aus der 2:5-Niederlage vergangenen Donnerstag in Augsburg, hat Mader wertvolle Rückschlüsse gezogen. „Trotz des Ergebnisses hat die Leistung absolut gepasst. Und es hat mich bestätigt, dass wir einen starken Kader haben.“ So bildeten unter anderem Hannes Küng und Darijo Grujcic die Innenverteidigung. „Beide haben sehr gut gespielt.“ Das gilt auch für Torben Rhein, der eine wirklich starke Vorstellung zeigte.