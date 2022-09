Fehlende Hausärzte führen zu einem neuen Problem

Die medizinische Versorgung ist an Wochenenden in vielen Bezirken Kärntens ein immer wiederkehrendes Problem. Zahlreiche Sprengel bleiben häufig gänzlich unbesetzt - so auch diesmal. Wer krank ist oder unter körperlichen Beschwerden leidet, muss dann oft auf umständliche Alternativen zurückgreifen.