Van der Bellen hofft auf „Mandat“ im 1. Wahlgang

Ob er im Fall einer Stichwahl mit dem dann verbliebenen Herausforderer in den TV-Debatten-Ring steigen werde, wollte der Bundespräsident noch nicht verraten. Er halte es da mit den Engländern, sagte er: „If and when I come to that bridge, then I decide, how to cross it.“ (In etwa: Falls und wenn ich zu dieser Brücke komme, entscheide ich, wie ich sie überquere.) Die Frage sei das „If“ und das „When“, formulierte Van der Bellen. „Ob überhaupt und wenn ja, dann werden wir sehen.“