Van der Bellen will „Amt nicht beschädigen“

Hoffnung dank Greta Thunberg

Ein weiteres Thema in dem „ZiB 2“-Interview war Klimaschutz. Sein Gegenkandidat Heinrich Staudinger hatte ihm vorgeworfen, das Amt nicht ausreichend genutzt zu haben, um Klimapolitik auf die Agenda zu bringen. Klimapolitik sei heute kein grünes Anliegen mehr, sondern eines der ganzen Welt, entgegnete der ehemalige Grüne. Gleichzeitig gab er zu, in den vergangenen Jahren selbst in puncto Klimakrise frustriert gewesen zu sein. Bewegungen wie Fridays For Future und junge Aktivisten und Aktivistinnen wie Greta Thunberg hätten ihm wieder Hoffnung gegeben, dass die Klimakrise ernst genommen werde. Momentan sei sie durch den Krieg lediglich in den Hintergrund geraten.