Van der Bellen präsentierte zweite Plakatwelle

„Van der Bellen wählen!“, ruft ein Sujet, das den Amtsinhaber auf rot-weiß-rotem Hintergrund zeigt. Auch auf dem Sujet „Die sichere Wahl in stürmischen Zeiten“ sieht man den 78-Jährigen vor rot-weiß-rotem Hintergrund. Er sei die beste Wahl, weil man ihn am besten kenne, wie er in gewissen Situationen reagiere, meinte der Amtsinhaber. Er habe in den vergangenen Jahren bewiesen, „dass ich rot-weiß-rot denke“, bewarb der frühere Grünen-Chef außerdem seine Unabhängigkeit.