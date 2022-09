Verfolgungsjagd: Sprang ein Täter in die Drau?

In der Nacht auf Samstag fahndeten unzählige Polizeieinheiten, ein Polizeihubschrauber und die Polizei-Hundestaffel nach zwei unbekannten Personen, die gegen 3 Uhr Früh in ein Juweliergeschäft in der Nikolaigasse in Villach eingebrochen waren. Während einer spektakulären Verfolgungsjagd soll einer der Täter sogar in die Drau gesprungen sein!