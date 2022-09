Freispruch für Waldhäusl in Causa Drasenhofen

Jugendlicher hatte „Todesangst“

Am neunten Tag des langen Verfahrens gegen den Landesrat und eine Mitarbeiterin fällt also im Landesgericht St. Pölten das Urteil in der Causa Drasenhofen. Dort wurden junge unbegleitete Flüchtlinge in einem Quartier untergebracht, das mit Bauzäunen und Stacheldraht „gesichert“ und von Security mit Hunden bewacht wurde. Hinaus durften die Jugendlichen nur in Begleitung. Am Schlusstag erzählte einer von ihnen, er habe „Todesangst“ gehabt: „Es war wie ein Gefängnis. Ich dachte, sie würden mich abschieben.“ Ein weiterer lief vor Angst davon, wurde aber wieder nach Drasenhofen zurückgebracht. Vier Tage nach Bekanntwerden des Skandals schloss Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Quartier.