Gottfried Waldhäusl wegen „Asyl-Triage“ angezeigt

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat eine Flüchtlingswelle ausgelöst, die längst auch auf Niederösterreich übergeschwappt ist. Insgesamt 2800 Asylwerber waren vor Kriegsbeginn Ende Februar hierzulande in Grundversorgung. Knapp drei Monate später sind es 13.500, was einem Plus von mehr als 380 Prozent entspricht – und was das NÖ-Asylwesen laut Angaben des zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl „an die Belastbarkeitsgrenze bringt“.