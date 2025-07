Mordanklage nach Tod von Möbelpacker Stefan M.

Es war in der Nacht auf den 31. Mai 2023: Der Angeklagte K. (35) hatte gehört, dass es Geld zu holen gebe. In der Wohnung von Stefan M., im dritten Stock eines großen Wohnhauses in der Gabelsbergerstraße in Salzburg. Laut Anklage erzählte er einer Freundin davon und ließ sich von ihr zum Tatort chauffieren. Mit dabei: ein Klettergurt, Schrauben und ein Seil. Damit kletterte er über einen großen Baum zur Wohnung des Angeklagten. Und traf dort zufällig und wohl unerwartet auf Stefan M. (52).