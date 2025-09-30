Nord-Stream-Sabotage: Zweiter Ukrainer in Haft

Dem polnischen Radiosender RMF FM zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um Wolodymyr S., der sich zuvor bereits einem Zugriff durch die Fahnder mittels Flucht entziehen konnte. Im August war bereits ein Ukrainer auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen worden, der verdächtigt wird, die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines im Jahr 2022 koordiniert zu haben.