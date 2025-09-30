„Mit Weltmeistertitel haben wir nicht gerechnet“

Was für eine unglaubliche Motorsport-Sensation für Österreich bzw. Oberösterreich! Denn Lukas Höllbacher, Bernhard Hitzenberger und Andreas Buschberger krönten sich bei den Supermoto of Nations in Tschechien vor Deutschland erstmals zu Weltmeistern.
Unfassbare zehn Mal in Folge hatte sich Frankreich den Titel bei den Supermoto of Nations, den Teamweltmeisterschaften in einer der herausforderndsten Motorrad-Disziplinen überhaupt, geholt. Ehe am Sonntag mit Lukas Höllbacher, Bernhard Hitzenberger und Andreas Buschberger drei Oberösterreicher quasi aus dem Nichts die Dominanz der Franzosen durchbrachen und sich auf dem Autodrom im tschechischen Vysoke Myto den Titel krallten. Mit einem Punkt Vorsprung auf Deutschland!
„Es ist einfach geil!“
„Damit haben wir nicht gerechnet, es hatte uns auch keiner am Radar. Die Freude ist jetzt unfassbar groß, es ist einfach geil“, sagt Höllbacher, der sich mit einem wahren Höllenritt im Finale gegen den Einzelweltmeister Marc-Reiner Schmidt durchsetzte.
Unfassbare Rundenzeiten
„Es hatten alle Angst, dass es gegen ihn nicht reichen wird. Aber ich hab’ Rundenzeiten rausgehaut, die hat es das ganze Wochenende nicht gegeben“, grinst Höllbacher, für den es nach einer kurzen Feier am Montag wieder in die Backstube der von seiner Familie geführten Klosterbäckerei in Ranshofen ging. Ehe es in zwei Wochen wieder zurück auf die Rennstrecke geht, steigt in Belgien das Saisonfinale. Für Höllbacher geht es dabei noch um den Vize-Weltmeistertitel.
