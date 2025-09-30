„Mit Weltmeistertitel haben wir nicht gerechnet“

Unfassbare Rundenzeiten

„Es hatten alle Angst, dass es gegen ihn nicht reichen wird. Aber ich hab’ Rundenzeiten rausgehaut, die hat es das ganze Wochenende nicht gegeben“, grinst Höllbacher, für den es nach einer kurzen Feier am Montag wieder in die Backstube der von seiner Familie geführten Klosterbäckerei in Ranshofen ging. Ehe es in zwei Wochen wieder zurück auf die Rennstrecke geht, steigt in Belgien das Saisonfinale. Für Höllbacher geht es dabei noch um den Vize-Weltmeistertitel.