Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OÖ-Trio mit Sensation

„Mit Weltmeistertitel haben wir nicht gerechnet“

Oberösterreich
30.09.2025 15:00
Lukas Höllbacher (M.), Bernhard Hitzenberger (l.) und Andreas Buschberger sind Weltmeister.
Lukas Höllbacher (M.), Bernhard Hitzenberger (l.) und Andreas Buschberger sind Weltmeister.(Bild: Davide Messora)

Was für eine unglaubliche Motorsport-Sensation für Österreich bzw. Oberösterreich! Denn Lukas Höllbacher, Bernhard Hitzenberger und Andreas Buschberger krönten sich bei den Supermoto of Nations in Tschechien vor Deutschland erstmals zu Weltmeistern. 

0 Kommentare

Unfassbare zehn Mal in Folge hatte sich Frankreich den Titel bei den Supermoto of Nations, den Teamweltmeisterschaften in einer der herausforderndsten Motorrad-Disziplinen überhaupt, geholt. Ehe am Sonntag mit Lukas Höllbacher, Bernhard Hitzenberger und Andreas Buschberger drei Oberösterreicher quasi aus dem Nichts die Dominanz der Franzosen durchbrachen und sich auf dem Autodrom im tschechischen Vysoke Myto den Titel krallten. Mit einem Punkt Vorsprung auf Deutschland!

In Tschechien lief es für Höllbacher und Co.
In Tschechien lief es für Höllbacher und Co.(Bild: Davide Messora)

„Es ist einfach geil!“
„Damit haben wir nicht gerechnet, es hatte uns auch keiner am Radar. Die Freude ist jetzt unfassbar groß, es ist einfach geil“, sagt Höllbacher, der sich mit einem wahren Höllenritt im Finale gegen den Einzelweltmeister Marc-Reiner Schmidt durchsetzte.

Lesen Sie auch:
Lukas Höllbacher ist auch Supermoto-Vizeweltmeister
Krone Plus Logo
„Oranges Blut“
Warum Bäckermeister aus Ranshofen für KTM modelt
01.04.2025
Krone Plus Logo
Kuriose Fan-Aktion
Dieser Staatsmeister ging sogar unter die Haut
29.09.2025

Unfassbare Rundenzeiten
„Es hatten alle Angst, dass es gegen ihn nicht reichen wird. Aber ich hab’ Rundenzeiten rausgehaut, die hat es das ganze Wochenende nicht gegeben“, grinst Höllbacher, für den es nach einer kurzen Feier am Montag wieder in die Backstube der von seiner Familie geführten Klosterbäckerei in Ranshofen ging. Ehe es in zwei Wochen wieder zurück auf die Rennstrecke geht, steigt in Belgien das Saisonfinale. Für Höllbacher geht es dabei noch um den Vize-Weltmeistertitel.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
158.193 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
141.338 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
109.488 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1335 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1126 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Artensterben in OÖ
„Früher hatten wir zehn Schwalbenarten am Hof“
OÖ-Trio mit Sensation
„Mit Weltmeistertitel haben wir nicht gerechnet“
Kult-Oper in Linz
„Der Rosenkavalier“: Walzer, Wandel, Welten
Wiener Kaiser Wiesn
Ein Abend in Erinnerung an Martin „Soberl“ Sobotka
Lenker abgestürzt
Feuerwehr musste zum Unfallwrack absteigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf