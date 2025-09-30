Unruhige Nacht für Liverpool-Stars vor CL-Duell

Hexenkessel in Istanbul

Das nächtliche Spektakel war vermutlich nur ein Vorgeschmack. Der „Rams Park“, die Heimstätte von Galatasaray, ist für seine leidenschaftliche Kulisse bekannt. Die türkischen Fans werden ihr Stadion in einen wahren Hexenkessel verwandeln. Das wird keine leichte Aufgabe für die Star-Truppe von Arne Slot, denn auch sportlich reist der türkische Meister mit breiter Brust an. Das Team von Trainer Ozan Burak hat alle sieben Saisonspiele gewonnen und geht selbstbewusst ins Duell mit den „Reds“.