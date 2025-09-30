Unruhige Nacht für Liverpool-Stars vor CL-Duell

Unruhige Nacht für die Stars des FC Liverpool! Vor dem Champions-League-Duell bei Galatasaray (21 Uhr, hier im sportkrone.at-Ticker)wurden die „Reds“ mitten in der Nacht direkt vor ihrem Teamhotel in Istanbul von Feuerwerken geweckt.
Unter den Fenstern der Spieler zündeten Galatasaray-Anhänger laute Pyrotechnik. Der Himmel über Istanbul erhellte sich, während Mo Salah, Florian Wirtz und Co. wohl aus dem Schlaf gerissen wurden. Von Ruhe keine Spur. Die Fans machten deutlich, dass Liverpool hier ein heißer Empfang erwartet.
Hexenkessel in Istanbul
Das nächtliche Spektakel war vermutlich nur ein Vorgeschmack. Der „Rams Park“, die Heimstätte von Galatasaray, ist für seine leidenschaftliche Kulisse bekannt. Die türkischen Fans werden ihr Stadion in einen wahren Hexenkessel verwandeln. Das wird keine leichte Aufgabe für die Star-Truppe von Arne Slot, denn auch sportlich reist der türkische Meister mit breiter Brust an. Das Team von Trainer Ozan Burak hat alle sieben Saisonspiele gewonnen und geht selbstbewusst ins Duell mit den „Reds“.
Ein Kracher-Duell in der Königsklasse, das wohl ähnlich explosiv werden könnte ...
