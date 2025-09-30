Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwerk vor Hotel

Unruhige Nacht für Liverpool-Stars vor CL-Duell

Champions League
30.09.2025 14:48
Mo Salah (li.) und Virgil van Dijk dürften gestern Nacht aus dem Schlaf gerissen worden sein, ...
Mo Salah (li.) und Virgil van Dijk dürften gestern Nacht aus dem Schlaf gerissen worden sein, als vor dem Teamhotel ein lautes Feuerwerk der Gala-Fans gezündet wurde.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Oli SCARFF, x.com/OurSoul_Gala)

Unruhige Nacht für die Stars des FC Liverpool! Vor dem Champions-League-Duell bei Galatasaray (21 Uhr, hier im sportkrone.at-Ticker)wurden die „Reds“ mitten in der Nacht direkt vor ihrem Teamhotel in Istanbul von Feuerwerken geweckt.

0 Kommentare

Unter den Fenstern der Spieler zündeten Galatasaray-Anhänger laute Pyrotechnik. Der Himmel über Istanbul erhellte sich, während Mo Salah, Florian Wirtz und Co. wohl aus dem Schlaf gerissen wurden. Von Ruhe keine Spur. Die Fans machten deutlich, dass Liverpool hier ein heißer Empfang erwartet.

Hexenkessel in Istanbul
Das nächtliche Spektakel war vermutlich nur ein Vorgeschmack. Der „Rams Park“, die Heimstätte von Galatasaray, ist für seine leidenschaftliche Kulisse bekannt. Die türkischen Fans werden ihr Stadion in einen wahren Hexenkessel verwandeln. Das wird keine leichte Aufgabe für die Star-Truppe von Arne Slot, denn auch sportlich reist der türkische Meister mit breiter Brust an. Das Team von Trainer Ozan Burak hat alle sieben Saisonspiele gewonnen und geht selbstbewusst ins Duell mit den „Reds“.

Lesen Sie auch:
Jubelt Bayern-Stürmer Harry Kane erneut?
Champions League
Konferenz mit Bayern und Liverpool ab 21 Uhr LIVE
30.09.2025

Ein Kracher-Duell in der Königsklasse, das wohl ähnlich explosiv werden könnte ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
158.193 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
141.338 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
109.488 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1335 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1126 mal kommentiert
Mehr Champions League
Feuerwerk vor Hotel
Unruhige Nacht für Liverpool-Stars vor CL-Duell
„Unglaublich!“
Laimer über Kane: „Ich habe nicht mal 100 Spiele“
Chancen gestiegen
6412 Kilometer! Lohnt sich Odyssee für Alaba?
Ab 18.45 Uhr im Ticker
LIVE: Kairat gegen Real und Atalanta gegen Brügge
Champions League
Konferenz mit Bayern und Liverpool ab 21 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf