Nur 15 Bezahlterminals pro 1000 Österreicher

Kartenzahlungen haben in der Pandemie einen deutlichen Aufschwung in Europa erfahren. Aber das Bezahlen mit Karte wird einem in Österreich nach wie vor nicht leicht gemacht. Laut einer aktuellen Erhebung von Global Payments gibt es hierzulande nur 15 Bezahlterminals pro 1000 Einwohner (vulgo „Bankomat-Kassa“). Damit liegt Österreich nur knapp vor den europäischen Schlusslichtern Slowenien und Deutschland, die im Schnitt nur über zwölf Terminals pro 1000 Einwohner verfügen. Spitzenreiter sind die Urlaubsländer Griechenland (72 Terminals pro 1000 Einwohner) und Spanien (46 Terminals pro 1000 Einwohner).