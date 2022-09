Gewessler auf Tour: USA helfen EU weiter mit Gas

Sanders interessierte sich für das Klimaticket

Zwei Umweltschützer, die aber trotzdem unterschiedlich ticken. Sanders sagte, dass der Klimaschutz kein „Krieg gegen die Arbeiter in fossilen Industrien“ sein sollte. „Sie sind nicht unsere Feinde“, betonte er. Es brauche Umschulungen. Nur mit neuen „Jobs, Jobs, Jobs“ kann der Ausstieg aus der fossilen Energie gelingen. In den USA spricht man nicht von Verzicht oder Energiesparen wie die Grünen - hier spricht man von einem Umstieg und nicht vom Ausstieg. Der „American way of life“ ist die rote Grenze. Daran darf nicht gerüttelt werden.