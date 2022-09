VW Gen.Travel: Wirklich die Zukunft des Autos?

Was daran aufregend ist, wird allerdings nicht klar, denn es geht hier vielmehr um völlig entspanntes statt aufregendes Reisen. Der Gen.Travel soll „aus dem Fahrer einen entspannten Reisegast machen, der Zeit für andere Dinge hat: Arbeit. Entspannung. Entertainment“, sagt Konzern-Designchef Klaus Zyciora weiter. Die Mobilität der Zukunft inszeniert er als „form follows freedom“ statt „form follows function“.