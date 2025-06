Unwetter: Baum stürzte auf Mann, schwer verletzt

Allein die Feuerwehr Vasoldsberg musste am Montag insgesamt 27 Einsatzadressen abarbeiten. Der Einsatz stellte für uns Einsatzkräfte nicht nur eine enorme körperliche Belastung dar, sondern war auch sehr fordernd, wenn man weiß, dass Menschenleben in Gefahr sind. Durch die gute Zusammenarbeit wurden unter Mithilfe aller Rettungskräfte, auch in so schwierigen Situationen – wenn nicht sofort zum Einsatzort zugefahren werden kann – großartiges geleistet“, bilanzierte Kommandant Kevin Linhart.