Verunglückte Taucherin tot aus Attersee geborgen

Es war leider schon absehbar, aber nun herrscht tatsächlich traurige Gewissheit. Jene 50-jährige Taucherin, die am Sonntag bei einem Notaufstieg zusammensackte und in den Tiefen des Attersees verschwand, wurde am Montagabend von den Einsatzkräften am Grund des Sees lokalisiert und tot geborgen.