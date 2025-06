Baumfalke nach Absturz wieder gesund gepflegt

Vogel flog gegen Fensterscheibe

Letzte Woche ereilte ihn ein Anruf einer Mitarbeiterin eines Supermarktes. Ein Baumfalke lag vor dem Geschäft – mit dem Bauch am Boden und weit geöffneten Augen. Schüttelkopf eilte dem Greifvogel zu Hilfe und nahm ihn in seine Obhut. „Ich hab ihn von unserem Tierarzt untersuchen lassen – zum Glück war kein Knochen gebrochen und Flugapparat sowie Wirbelsäule waren auch in Ordnung.“