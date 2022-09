Tandeln, bummeln und busseln unterm Schwert

Es wurde gefeiert, getrunken und getanzt

„Da waren viele Bauern, die Leute zum Arbeiten suchten. Sie bezahlten die Knechte schon im Vorhinein“, erinnert sich der 89-jährige Geschichtsforscher Walter Wohlfahrt an die Erzählungen seines Vaters. Gefeiert, getrunken und getanzt wurde vor dem 20. Jahrhundert nicht am Markt, sondern in den Kneipen in der Stadt. Wohlfahrt: „Die Spelunken sollen voll gewesen sein.“