Österreichs Mixed-Team bei WM-Zeitfahren Elfter

Österreich hat am Mittwoch bei der Rad-WM in Australien unter 16 Nationen den elften Rang im Mixed-Teamzeitfahren belegt. Das ÖRV-Team mit Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, Carina Schrempf und Christina Schweinberger sowie Tobias Bayer, Sebastian Schönberger und Felix Gall bewältigte die 28,2 km rund um Wollongong in 37:17,47 Minuten und wies damit dreieinhalb Minuten Rückstand auf die siegreiche Schweiz auf.