Mediziner: „Testen verbesserte Situation nicht“

Testen nur beim Arzt

Groß angelegte Massentests oder das Projekt „Alles gurgelt“ in Wien würden lediglich zu einer falschen Sicherheit beitragen. Mehr als zwei Milliarden Euro, die bisher für öffentliche Testungen ausgegeben wurden, seien längst nicht mehr gerechtfertigt. Tests sollten laut Niedermoser nur noch beim Arzt stattfinden. Die Gefahr, dass symptomatische Personen - andere sollten ja zukünftig aufs Testen verzichten - in der Arztpraxis jemanden anstecken würden, sieht er nicht. „Zuallererst sollte man ohnehin beim Arzt anrufen, vor Ort Maske tragen, und in den Wartezimmern der Ordinationen und Krankenhäusern in separierten Bereichen warten“.