Corona-Welle im Herbst: Was auf uns zukommt

„Geschwindigkeit der Zunahme nicht dramatisch“

Allerdings seien die Geschwindigkeiten in der Zunahme der Anteile der neuen Typen „nicht dramatisch. Wenn eine Variante schon langsamer daherkommt, kann sie nach hinten hinaus auch nicht so eine große Welle fahren“, so der Forscher, der jedoch auch klarstellt: „Eine Welle bekommen wir im Herbst aber sowieso, weil der Saisonaleffekt so groß ist.“