Experte: „Meghan ist ungemein strategisch“

Das zeige sich vor allem an Meghans Körpersprache an diesem Tag. Während bei Charles etwa ein deutlicher „Schildkröten-Effekt“, in den er verfallen sei, „um seine Emotionen nicht zeigen zu müssen“, zu erkennen gewesen sei, habe Meghan ein ganz anderes Bild aufgezeigt. So habe der König während der Trauermärsche durch London den Kopf eingezogen, die Schulter hochgezogen und bei der Messe in der Westminster Abbey fast schon verstohlen seine Tränen weggewischt. Dass Charles zudem stets leicht geschaukelt habe, deute auf hohe psychische Belastung hin, so Dr. Braun. Ähnliches Verhalten ist dem Experten auch bei den Prinzen William und Harry aufgefallen.