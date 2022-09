Meghan mit großem Hut und besonderem Accessoire

Royal Family rückte näher zusammen

Wie es schien, ist die Royal Family in den Stunden der Trauer um Queen Elizabeth näher zusammengerückt. Schon am letzten Wochenende besuchten die Prinzen William und Harry gemeinsam mit ihren Ehefrauen Kate und Meghan in Schloss Windsor die trauernden Menschen, die Blumen niedergelegt hatten. Und auch am Montag zeigten sich die Herzogin von Sussex und die Prinzessin von Wales Seite an Seite in der Westminster Abbey.